Concert des Chanteurs Montagnards d'Alfred Roland Parvis de la médiathèque Bagnères-de-Bigorre samedi 27 septembre 2025.

Concert des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland

Parvis de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27 11:00:00

2025-09-27

Venez écoutez le concert des Chanteurs Montagnards!

Gratuit

Repli sous le péristyle du Musée Salies en cas de mauvais temps. .

Parvis de la médiathèque BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 90 34 00

English :

Come and listen to the Chanteurs Montagnards concert!

German :

Hören Sie sich das Konzert der « Chanteurs Montagnards » an!

Italiano :

Venite ad ascoltare il concerto dei Chanteurs Montagnards!

Espanol :

¡Venga a escuchar el concierto de los Chanteurs Montagnards!

