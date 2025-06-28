Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Église Saint Saturnin Argelès-Gazost

Concert des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes

Église Saint Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Avec les chanteurs Pyrénéens de Tarbes.

Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes représentent dans cette ville la tradition du chant orphéonique qui y existe depuis 1856, avec « Les Enfants de Bigorre », puis la « Lyre Tarbéenne », les « Troubadours montagnards », les « Troubadours cheminots » en 1942, ces derniers ayant pris le nom de « Chanteurs Pyrénéens de Tarbes » en 1958. Voilà donc plus de 75 ans que la ville de Tarbes abrite l’histoire des cheminots de la gare qui ont souhaité se regrouper pour chanter. Si les cheminots ne sont aujourd’hui qu’une des composantes du groupe qui s’est progressivement ouvert à tous les amateurs de chant choral, comme un orphéon rassemblant des hommes de tous horizons et conditions sociales pour le seul plaisir du chant, l’aventure continue de plus belle et se diversifie toujours, au gré des inspirations et des opportunités de scène qui mènent les chanteurs des modestes tréteaux ruraux des villages aux plus grandes scènes du spectacle vivant, avec l’appui de toutes les techniques de l’image et du son. Les « Chanteurs Pyrénéens de Tarbes » sont un chœur d’hommes chantant à 4 voix, sous la direction musicale d’un chef de chœur diplômé par le Ministère de la Culture, Bernard Nogues. .

