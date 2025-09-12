Concert des chants corses Église protestante Phalsbourg

Concert des chants corses Église protestante Phalsbourg vendredi 12 septembre 2025.

Concert des chants corses

Église protestante Rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12

Date(s) :
2025-09-12

Chants polyphoniques, sacrés et guitare par le groupe corse Sumente. Entrée libre au chapeau.Tout public
  .

Église protestante Rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 12 28 

English :

Polyphonic, sacred songs and guitar by Corsican group Sumente. Free admission by hat-trick.

German :

Polyphone und geistliche Gesänge sowie Gitarre von der korsischen Gruppe Sumente. Freier Eintritt mit Hut.

Italiano :

Canti polifonici e sacri e chitarra del gruppo corso Sumente. Ingresso libero a cappello.

Espanol :

Canciones polifónicas, sacras y guitarra a cargo del grupo corso Sumente. Entrada libre con sombrero.

L’événement Concert des chants corses Phalsbourg a été mis à jour le 2025-08-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG