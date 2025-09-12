Concert des chants corses Église protestante Phalsbourg
Concert des chants corses
Église protestante Rue du Collège Phalsbourg Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 20:00:00
Chants polyphoniques, sacrés et guitare par le groupe corse Sumente. Entrée libre au chapeau.Tout public
Église protestante Rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 12 28
English :
Polyphonic, sacred songs and guitar by Corsican group Sumente. Free admission by hat-trick.
German :
Polyphone und geistliche Gesänge sowie Gitarre von der korsischen Gruppe Sumente. Freier Eintritt mit Hut.
Italiano :
Canti polifonici e sacri e chitarra del gruppo corso Sumente. Ingresso libero a cappello.
Espanol :
Canciones polifónicas, sacras y guitarra a cargo del grupo corso Sumente. Entrada libre con sombrero.
