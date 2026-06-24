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AGENDA · Moutiers-au-Perche

Concert des Chants de Noël Moutiers-au-Perche

samedi 12 décembre 2026 · Moutiers-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise Notre Dame du Mont Harou
Ville
61110 Moutiers-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Moutiers-au-Perche

Concert des Chants de Noël

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

En l’église Notre Dame du Mont Harou, organisé par Orgue et Patrimoine Monastériens .   .

Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 6 71 41 37 40 

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English : Concert des Chants de Noël

L’événement Concert des Chants de Noël Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CdC Coeur du Perche

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