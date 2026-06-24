AGENDA · Moutiers-au-Perche
Concert des Chants de Noël Moutiers-au-Perche
samedi 12 décembre 2026 · Moutiers-au-Perche
Informations pratiques
Moutiers-au-Perche
Concert des Chants de Noël
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
En l’église Notre Dame du Mont Harou, organisé par Orgue et Patrimoine Monastériens . .
Eglise Notre Dame du Mont Harou Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 6 71 41 37 40
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English : Concert des Chants de Noël
L’événement Concert des Chants de Noël Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CdC Coeur du Perche
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