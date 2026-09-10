Concert des Cheetaz – West Parc Rue des Villes Billy La Richardais
samedi 3 octobre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais
Informations pratiques
La Richardais
Concert des Cheetaz – West Parc
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Nés d’un éclair de paillettes et d’un groove féroce, les Cheetaz sont le groupe que vous n’attendiez pas, mais que vous méritez. Entre funk sauvage et live incandescent, leur mission est simple : faire rugir votre funk intérieur. .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
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English :
L’événement Concert des Cheetaz – West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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