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AGENDA · La Richardais

Concert des Cheetaz – West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

samedi 3 octobre 2026 · Rue des Villes Billy · La Richardais

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue des Villes Billy
Adresse
Bowling West Parc
Ville
35780 La Richardais
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Richardais

Concert des Cheetaz – West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 21:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Nés d’un éclair de paillettes et d’un groove féroce, les Cheetaz sont le groupe que vous n’attendiez pas, mais que vous méritez. Entre funk sauvage et live incandescent, leur mission est simple : faire rugir votre funk intérieur.   .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68 

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English :

L’événement Concert des Cheetaz – West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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