Concert des Cheetaz – West Parc Rue des Villes Billy La Richardais

Informations pratiques

La Richardais

Concert des Cheetaz – West Parc

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nés d’un éclair de paillettes et d’un groove féroce, les Cheetaz sont le groupe que vous n’attendiez pas, mais que vous méritez. Entre funk sauvage et live incandescent, leur mission est simple : faire rugir votre funk intérieur. .

Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68

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English :

L’événement Concert des Cheetaz – West Parc La Richardais a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme