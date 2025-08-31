CONCERT DES CHERRY SOUL REMINDER’S Route des Carris Frossay

CONCERT DES CHERRY SOUL REMINDER'S Route des Carris Frossay dimanche 31 août 2025.

CONCERT DES CHERRY SOUL REMINDER’S

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Le Quai Vert à Frossay clôture son été musical en beauté avec le concert du duo Cherry Soul Reminder’s, le dimanche 31 août à 18h.

Ce duo complice, formé par Amélie Lecanu et Thierry Caradonna, réunit deux musiciens chanteurs chevronnés.

Forts de nombreuses expériences artistiques (gospel, blues, jazz, chanson), ils proposent un voyage musical entre rythm and blues, jazz-blues, et one man band dans la plus pure tradition des années 40 à aujourd’hui.

Une voix puissante et chaleureuse, des réponses vocales expressives, une guitare rythmée, des touches de batterie et d’harmonica tout est là pour offrir un moment fort en émotions.

Leur musique, tantôt dansante, tantôt poignante, mêle des reprises connues à des compositions originales, sincères et pleines de personnalité.

Un concert intimiste et vibrant à ne pas manquer pour terminer l’été en douceur.

Entrée libre, participation au chapeau.

Bar et petite restauration sur place.



Renseignements par téléphone au 02 28 53 51 62 .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

