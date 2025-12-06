Concert des chœurs du collège du Kochersberg

13 Rue de l’Église Rombach-le-Franc Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Une belle prestation musicale pour célébrer Noël en musique et en communauté.

Une belle prestation musicale pour célébrer Noël en musique et en communauté. .

13 Rue de l’Église Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 90 53

English :

A beautiful musical performance to celebrate Christmas with music and community.

German :

Eine schöne musikalische Darbietung, um Weihnachten mit Musik und in Gemeinschaft zu feiern.

Italiano :

Una bella performance musicale per celebrare il Natale con la musica e la comunità.

Espanol :

Un buen espectáculo musical para celebrar la Navidad con música y en comunidad.

L’événement Concert des chœurs du collège du Kochersberg Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Val d’Argent