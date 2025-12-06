Concert des chœurs du collège du Kochersberg Rombach-le-Franc
13 Rue de l’Église Rombach-le-Franc Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
2025-12-06
Une belle prestation musicale pour célébrer Noël en musique et en communauté.
13 Rue de l’Église Rombach-le-Franc 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 90 53
English :
A beautiful musical performance to celebrate Christmas with music and community.
German :
Eine schöne musikalische Darbietung, um Weihnachten mit Musik und in Gemeinschaft zu feiern.
Italiano :
Una bella performance musicale per celebrare il Natale con la musica e la comunità.
Espanol :
Un buen espectáculo musical para celebrar la Navidad con música y en comunidad.
L’événement Concert des chœurs du collège du Kochersberg Rombach-le-Franc a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Val d’Argent