Concert des Choeurs Solidaires 2025

Eglise Saint Romain Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La Chorale Jaufré Rudel en partenariat avec la municipalité de Blaye, vous invite le 9 novembre à 16h pour son concert solidaire annuel à l’église Saint-Romain de Blaye.

L’intégralité des bénéfices du concert sera reversée à parts égales à trois associations caritatives de Blaye Restos du cœur, Secours populaire et Secours catholique.

Pour cette édition 2025, le Groupe Vocal Arpège et la Chorale Atout Choeur Le Tauzin de Bordeaux, seront invités.

L’occasion pour vous d’apprécier votre après-midi en musique dans une belle église du XVIIe siècle et pour une bonne cause ! .

Eglise Saint Romain Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 02 48 69 contact@choralejaufrerudel.fr

English : Concert des Choeurs Solidaires 2025

German : Concert des Choeurs Solidaires 2025

Italiano :

Espanol : Concert des Choeurs Solidaires 2025

L’événement Concert des Choeurs Solidaires 2025 Blaye a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Blaye