Concert des Chorales Baïlina, Sing Sing et Sémiac en Bigorra

à la salle des fêtes LASLADES Laslades Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Bienvenue à cette soirée musicale au profit de l’Association Renaître, en solidarité avec le Chili !

Tombola sur place

associationrenaitre65@gmail.com

Welcome to this musical evening benefiting the Association Renaître, in solidarity with Chile!

Tombola on site

