Concert Des chorales chantent pour Amnesty International Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson dimanche 9 novembre 2025.
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Dimanche 9 novembre, Amenesty International Pont-à-Mousson vous donne rendez-vous avec le Chœur des Accordés et les Charl’Atton pour un concert caritatif !
Rendez-vous à l’Espace Saint Laurent à 16h
Entrée libreTout public
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 21 62 20 amnesty.pontamousson@gmail.com
English :
On Sunday, November 9, Amenesty International Pont-à-Mousson invites you to join the Ch?ur des Accordés and the Charl’Atton for a charity concert!
Rendezvous at Espace Saint Laurent at 4pm
Free admission
German :
Am Sonntag, den 9. November, lädt Amenesty International Pont-à-Mousson Sie mit dem Ch?ur des Accordés und den Charl’Atton zu einem Benefizkonzert ein!
Treffpunkt im Espace Saint Laurent um 16 Uhr
Freier Eintritt
Italiano :
Domenica 9 novembre, Amenesty International Pont-à-Mousson sarà affiancato dal Ch’ur des Accordés e dal Charl’Atton per un concerto di beneficenza
Appuntamento all’Espace Saint Laurent alle 16.00
Ingresso libero
Espanol :
El domingo 9 de noviembre, Amenesty International Pont-à-Mousson se unirá al Ch?ur des Accordés y al Charl’Atton para ofrecer un concierto benéfico
Cita en el Espace Saint Laurent a las 16.00 h
Entrada gratuita
L’événement Concert Des chorales chantent pour Amnesty International Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-30 par OT PONT A MOUSSON