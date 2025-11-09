Concert Des chorales chantent pour Amnesty International Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Concert Des chorales chantent pour Amnesty International

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

Dimanche 9 novembre, Amenesty International Pont-à-Mousson vous donne rendez-vous avec le Chœur des Accordés et les Charl’Atton pour un concert caritatif !

Rendez-vous à l’Espace Saint Laurent à 16h

Entrée libreTout public

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 21 62 20 amnesty.pontamousson@gmail.com

English :

On Sunday, November 9, Amenesty International Pont-à-Mousson invites you to join the Ch?ur des Accordés and the Charl’Atton for a charity concert!

Rendezvous at Espace Saint Laurent at 4pm

Free admission

German :

Am Sonntag, den 9. November, lädt Amenesty International Pont-à-Mousson Sie mit dem Ch?ur des Accordés und den Charl’Atton zu einem Benefizkonzert ein!

Treffpunkt im Espace Saint Laurent um 16 Uhr

Freier Eintritt

Italiano :

Domenica 9 novembre, Amenesty International Pont-à-Mousson sarà affiancato dal Ch’ur des Accordés e dal Charl’Atton per un concerto di beneficenza

Appuntamento all’Espace Saint Laurent alle 16.00

Ingresso libero

Espanol :

El domingo 9 de noviembre, Amenesty International Pont-à-Mousson se unirá al Ch?ur des Accordés y al Charl’Atton para ofrecer un concierto benéfico

Cita en el Espace Saint Laurent a las 16.00 h

Entrada gratuita

