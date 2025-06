Concert des chorales Côté Chœur et Chat’Ut – Eglise Saint-Martial Pradines 15 juin 2025 18:00

L’ensemble vocal Côté Chœur et les Chœurs Chat’Ut vous proposent un concert partagé sous la direction d’Anne Desamericq avec Mireille Guigou au piano. Une soirée musicale conviviale dans un cadre patrimonial d’exception.

English :

The Côté Ch?ur vocal ensemble and the Ch?urs Chat?Ut offer a shared concert conducted by Anne Desamericq with Mireille Guigou on piano. A convivial musical evening in an exceptional heritage setting.

German :

Das Vokalensemble Côté Ch?ur und die Ch?urs Chat?Ut laden Sie zu einem gemeinsamen Konzert unter der Leitung von Anne Desamericq und mit Mireille Guigou am Klavier ein. Ein geselliger musikalischer Abend in einem außergewöhnlichen patrimonialen Rahmen.

Italiano :

L’ensemble vocale Côté Ch?ur e il Ch?urs Chat?Ut vi propongono un concerto condiviso diretto da Anne Desamericq con Mireille Guigou al pianoforte. Una serata musicale conviviale in una cornice patrimoniale d’eccezione.

Espanol :

El conjunto vocal Côté Ch?ur y el Ch?urs Chat?Ut le ofrecen un concierto compartido dirigido por Anne Desamericq con Mireille Guigou al piano. Una velada musical agradable en un marco patrimonial excepcional.

