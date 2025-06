Concert des chorales de Blue Lake et du Conservatoire – Troyes 23 juin 2025 19:00

Aube

Concert des chorales de Blue Lake et du Conservatoire Cour du Musée d’Art Moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

Au programme :

Des œuvres chorales traditionnelles et contemporaines, puisant dans la country américaine, le gospel afro-américain ou encore la musique pop et jazz.



Initié en 2022, le partenariat avec la fondation américaine Blue Lake revient cet été sur nos terres auboises et troyennes.

Juin 2023 accueil de l’orchestre à cordes américain, en tournée européenne, pour une série de concerts et d’échanges avec notre ensemble à cordes. Juillet 2024 quatre de nos élèves (appel à candidature) s’envolent pour le stage international d’été Blue Lake Fine Arts Camp avec des professionnels de renom. Cette année, les jeunes musiciens du Michigan reviennent en version chorale pour une tournée estivale. Nous sommes fiers de les accueillir à nouveau et de leur proposer une collaboration avec notre Cursus Voix.



Entrée libre. .

Cour du Musée d’Art Moderne

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert des chorales de Blue Lake et du Conservatoire Troyes a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne