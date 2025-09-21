Concert des chorales de Cahors en l’honneur du pont Valentré Espace Valentré Cahors

Concert des chorales de Cahors en l’honneur du pont Valentré Espace Valentré Cahors dimanche 21 septembre 2025.

Concert des chorales de Cahors en l’honneur du pont Valentré Dimanche 21 septembre, 17h00 Espace Valentré Lot

Participation libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les Chorales de Cahors s’associent pour un concert inédit. Les plus grands titres de la chanson à voix et classiques seront repris par plus de 150 choristes. L’ensemble des fonds récoltés durant la représentation sera reversé au pont Valentré.

Venez nombreux !

Espace Valentré All. des Soupirs, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

Les Chorales de Cahors s’associent pour un concert inédit. Les plus grands titres de la chanson à voix et classiques seront repris par plus de 150 choristes. L’ensemble des fonds récoltés durant la …

© Association de chorales