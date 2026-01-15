Concert des chorales

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24

2026-06-24

Enfants, ados et adultes pour un moment musical accompagné par l’ensemble de guitare.

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 emihl.cc.hautlignon@orange.fr

Children, teenagers and adults enjoy a musical moment accompanied by the guitar ensemble.

