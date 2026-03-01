Concert des Choralies Joué-lès-Tours

Concert des Choralies

36 Rue de Chambord Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Afin de vivre un moment convivial et de partage, le Comité d’Animation de la Vallée Violette vous invite à la 9ème édition du concert inter-chorales les Choralies .

Les chorales la Cantilène du Comité d’Animation de la Vallée Violette, OK Chorale de Tours vous interprèteront des chants de leurs répertoires, suivi en deuxième partie du groupe vocal Voice For Gospel de Tours.

Entrée libre selon les places disponibles. .

The Comité d?Animation de la Vallée Violette invites you to the 9th edition of the inter-choral concert Les Choralies .

