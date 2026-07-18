Informations pratiques

Génicourt-sur-Meuse

Concert des Choristes des Pays-Bas

Génicourt-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Devenu un coutumier de la programmation d’Arcature, le concert des Choristes des Pays-Bas aura lieu dans l’église de Génicourt dimanche 13 septembre à 15h. (entrée libre)

L’ensemble vocal retrouvera avec bonheur ce bel édifice qu’il apprécie pour son acoustique, son architecture, l’accueil de la commune et d’un public toujours enthousiaste !

Il faut dire que l’ensemble dégage un dynamisme, une joie de chanter et de partager qui emporte le public autant que leur répertoire issu de la chanson française et internationale sur des arrangements inédits de Jetse Bremer, leur chef de chœur, pianiste, compositeur, arrangeur.

Un programme que l’ensemble partagera avec toutes les qualités vocales et la générosité qu’on lui connait ….Tout public

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Génicourt-sur-Meuse 55320 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

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English :

Now a regular feature of the Arcature program, the concert by the Choristes des Pays-Bas will take place at the Génicourt Church on Sunday, September 13, at 3:00 p.m. (free admission)

The vocal ensemble is delighted to return to this beautiful building, which it appreciates for its acoustics, its architecture, the warm welcome from the town, and an audience that is always enthusiastic!

It must be said that the ensemble exudes a dynamism, a joy in singing and sharing that captivates the audience just as much as their repertoire of French and international songs, featuring original arrangements by Jetse Bremer, their choir director, pianist, composer, and arranger.

A program that the ensemble will share with all the vocal talent and generosity for which they are known.

L’événement Concert des Choristes des Pays-Bas Génicourt-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-18 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE