Concert des classes CHAM Marmande

Concert des classes CHAM

32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Concert des classes CHAM musique actuelle collège Jean Moulin.

– Entrée libre. .

32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr

English : Concert des classes CHAM

Concert by the CHAM musique actuelle classes at Jean Moulin college.

