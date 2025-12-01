Concert des classes CHAM Marmande
Concert des classes CHAM Marmande jeudi 11 décembre 2025.
Concert des classes CHAM
32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Concert des classes CHAM musique actuelle collège Jean Moulin.
Concert des classes CHAM musique actuelle collège Jean Moulin.
– Entrée libre. .
32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
English : Concert des classes CHAM
Concert by the CHAM musique actuelle classes at Jean Moulin college.
L’événement Concert des classes CHAM Marmande a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Val de Garonne