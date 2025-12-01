Concert des classes CHAM Marmande
Concert des classes CHAM Marmande vendredi 23 janvier 2026.
32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Concert des classes CHAM du collège de la Cité scolaire.
– Entrée libre. .
32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89 conservatoire@mairie-marmande.fr
English : Concert des classes CHAM
Concert by the CHAM classes of the Cité scolaire middle school.
