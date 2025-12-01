Concert des classes CHAM Marmande

Concert des classes CHAM Marmande vendredi 23 janvier 2026.

32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Concert des classes CHAM du collège de la Cité scolaire.
– Entrée libre.   .

32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89  conservatoire@mairie-marmande.fr

English : Concert des classes CHAM

Concert by the CHAM classes of the Cité scolaire middle school.

