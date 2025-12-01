Concert des classes de cor Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon Avignon
Concert des classes de cor Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon Avignon samedi 13 décembre 2025.
Concert des classes de cor
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 1-3 rue du Général Leclerc Avignon Vaucluse
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Les élèves de la master class de cor présentent un concert collectif, mettant en valeur le travail réalisé lors des ateliers avec Manon Souchard.
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon 1-3 rue du Général Leclerc Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 73 04 80 conservatoire@grandavignon.fr
English : Horn class concert
Students in the French horn master class present a collective concert, showcasing the work done in workshops with Manon Souchard.
German : Konzert der Hornklassen
Die Schülerinnen und Schüler des Meisterkurses für Horn präsentieren ein Gemeinschaftskonzert, in dem die Arbeit aus den Workshops mit Manon Souchard hervorgehoben wird.
Italiano : Concerto delle classi di corno francese
Gli studenti del corso di perfezionamento in corno presentano un concerto collettivo, mettendo in mostra il lavoro svolto nei laboratori con Manon Souchard.
Espanol : Concierto de las clases de trompa
Los alumnos de la clase magistral de trompa presentan un concierto colectivo, en el que muestran el trabajo que han realizado en los talleres con Manon Souchard.
