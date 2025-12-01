Concert des classes de flûte traversière

Salle des fêtes Barberier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 20:00:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Concert de Noël enchanteur à Barberier ! Les classes de flûte traversière de l’école de musique communautaire vous offrent un moment musical magique et festif. Venez découvrir le talent de nos jeunes flûtistes dans une ambiance chaleureuse.

.

Salle des fêtes Barberier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 95 90

English :

Enchanting Christmas concert at Barberier! The community music school’s flute classes offer you a magical, festive musical experience. Come and discover the talent of our young flautists in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Concert des classes de flûte traversière Barberier a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Val de Sioule