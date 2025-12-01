Concert des classes de flûte traversière Barberier
Concert des classes de flûte traversière Barberier lundi 15 décembre 2025.
Concert des classes de flûte traversière
Salle des fêtes Barberier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15 20:00:00
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Concert de Noël enchanteur à Barberier ! Les classes de flûte traversière de l’école de musique communautaire vous offrent un moment musical magique et festif. Venez découvrir le talent de nos jeunes flûtistes dans une ambiance chaleureuse.
.
Salle des fêtes Barberier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 95 90
English :
Enchanting Christmas concert at Barberier! The community music school’s flute classes offer you a magical, festive musical experience. Come and discover the talent of our young flautists in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Concert des classes de flûte traversière Barberier a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Val de Sioule