Concert des classes d’orchestre et de danse

Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le concert des classes d’orchestre, de danse et de théâtre est l’un des temps forts de la saison artistique du conservatoire.

Il offre l’occasion de découvrir la richesse des ensembles orchestraux et de donner un aperçu des projets qui animeront la seconde partie de l’année scolaire.

Ce rendez-vous est aussi un moment de partage privilégié entre élèves et enseignants, notamment lors du final où tous les musiciens et musiciennes se retrouvent réunis sur scène.

Tout public. .

Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

English : Concert des classes d’orchestre et de danse

German : Concert des classes d’orchestre et de danse

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert des classes d’orchestre et de danse Avallon a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Grand Vézelay