Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Tout public

0 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 49 95 cattenomloisirsculture@clc-cattenom.com

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English :

L’événement Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS