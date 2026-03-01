Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom

Concert des classes trompette

Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom jeudi 26 mars 2026.

Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

Tout public
0  .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 49 95  cattenomloisirsculture@clc-cattenom.com

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English :

L’événement Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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