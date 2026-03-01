Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom
Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom jeudi 26 mars 2026.
Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Tout public
0 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 49 95 cattenomloisirsculture@clc-cattenom.com
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English :
L’événement Concert des classes trompette, trombone, tuba et cor Cattenom a été mis à jour le 2026-03-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS