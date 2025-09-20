Concert des cloches de l’église accompagnés d’un trompettiste et d’un pianiste Église Sainte-Marie-Madeleine Pibrac

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T17:45:00

Concert des cloches de l’église accompagnés d’un trompettiste et d’un pianiste organisé par l’École de Musique de Pibrac et Orgues et Patrimoine de Pibrac devant l’église Sainte-Marie Madeleine.

Église Sainte-Marie-Madeleine 29 Pl. du 11 Novembre 1918, 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

© Ville de Pibrac