Concert des coeurs Saudade et Lous Cansouns Eglise Saint Ferdinand Arcachon

Concert des coeurs Saudade et Lous Cansouns

Eglise Saint Ferdinand 3 Avenue de Mendivil Arcachon Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Un moment de plénitude musicale en famille vous tente ?

Les groupes vocaux Saudade et Lous Cansouns vous proposent leur concert partagé Pacem ce dimanche 23 novembre 2025 à 16h00.

Un voyage musical loin de l’actualité maussade, autour de chants du monde, Sacré, Gospel, contemporain pour la Paix, sublimé par un accompagnement piano, violon et percussion dans l’acoustique chaleureuse de l’église Saint Ferdinand d’Arcachon. .

Eglise Saint Ferdinand 3 Avenue de Mendivil Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

