Concert des cuivres de Noël rue Poincaré Sarreguemines
Concert des cuivres de Noël rue Poincaré Sarreguemines dimanche 7 décembre 2025.
Concert des cuivres de Noël
rue Poincaré Kiosque Sarreguemines Moselle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez écouter un répertoire de musiques de Noël interprétées par les élèves et professeurs du Conservatoire.Tout public
rue Poincaré Kiosque Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr
English :
Come and listen to a repertoire of Christmas music performed by Conservatoire students and teachers.
German :
Hören Sie ein Repertoire an Weihnachtsmusik, vorgetragen von Schülern und Lehrern des Konservatoriums.
Italiano :
Venite ad ascoltare un repertorio di musiche natalizie eseguite da studenti e insegnanti del Conservatorio.
Espanol :
Venga a escuchar un repertorio de música navideña interpretado por alumnos y profesores del Conservatorio.
