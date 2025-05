Concert des deux Chorales Eglise Saint-Symphorien – Azay-le-Rideau, 24 mai 2025 18:00, Azay-le-Rideau.

Indre-et-Loire

Concert des deux Chorales Eglise Saint-Symphorien 13 Rue Rabelais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-05-24 18:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

[ EVENEMENT ASSOCIATIF ]

On fonce au concert des 2 chorales samedi 24 mai à 18h à l’église saint Symphorien

Entrée libre Ouvert à tous

13 Rue Rabelais

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire chorale.parsiparla37@gmail.com

English :

[ EVENT ASSOCIATIF ]

We’re off to the concert by the 2 choirs on Saturday May 24 at 6pm in the church of Saint Symphorien

Free admission ? Open to all

German :

[VEREINSVERANSTALTUNG ]

Wir gehen zum Konzert der beiden Chöre am Samstag, den 24. Mai um 18 Uhr in der Kirche Saint Symphorien

Eintritt frei ? Offen für alle

Italiano :

[ EVENTO ASSOCIATO ]

Andiamo al concerto dei due cori sabato 24 maggio alle 18.00 nella chiesa di Saint Symphorien

Ingresso libero? Aperto a tutti

Espanol :

[ EVENTO ASOCIATIVO ]

Nos vamos al concierto de los 2 coros el sábado 24 de mayo a las 18h en la iglesia de Saint Symphorien

Entrada libre ? Abierto a todos

