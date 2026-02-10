Concert des deux Harmonies du Grand Cahors et de Le Vernet

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-03-21 20:30:00

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Animation musicale proposée dans le cadre d'un échange entre les harmonie du Grand Cahors et de Le Vernet (Haute Garonne.

Interprétation de pièces musicales classiques, folkloriques, de musique de film, jazz et pop.

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43 harmonie@grandcahors.com

English :

Musical animation proposed as part of an exchange between the bands of Grand Cahors and Le Vernet (Haute Garonne.

Interpretation of classical, folk, film music, jazz and pop musical pieces.

L’événement Concert des deux Harmonies du Grand Cahors et de Le Vernet Cahors a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Cahors Vallée du Lot