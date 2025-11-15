Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des Divagantées LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet samedi 15 novembre 2025.

LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : – – EUR

8 € + Adhésion à l’association 1€ par année civile

Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Je t’écris de la main gauche concert et spectacle de chanson française féminine
LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13  la.brouette.en.scene@gmail.com

English :

Je t’écris de la main gauche concert and show of French songs by women

German :

Je t’écris de la main gauche Konzert und Show mit weiblichem französischem Chanson

Italiano :

Je t’écris de la main gauche concerto e spettacolo di canzoni francesi di donne

Espanol :

concierto Je t’écris de la main gauche y espectáculo de canciones francesas hechas por mujeres

