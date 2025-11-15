Concert des Divagantées LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet
Concert des Divagantées LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet samedi 15 novembre 2025.
Concert des Divagantées
LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier
Tarif : – – EUR
8 € + Adhésion à l’association 1€ par année civile
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Je t’écris de la main gauche concert et spectacle de chanson française féminine
.
LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
English :
Je t’écris de la main gauche concert and show of French songs by women
German :
Je t’écris de la main gauche Konzert und Show mit weiblichem französischem Chanson
Italiano :
Je t’écris de la main gauche concerto e spettacolo di canzoni francesi di donne
Espanol :
concierto Je t’écris de la main gauche y espectáculo de canciones francesas hechas por mujeres
L’événement Concert des Divagantées Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Val de Sioule