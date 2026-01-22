Concert Des Eclairs Metz

Concert Des Eclairs

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 16:40:00

Date(s) :

2026-04-25

Par Hervé Birolini, compositeur.

À la manière des inventeurs et physiciens de la fin du 19ème siècle qui mettaient en scène l’avancée de leur connaissance lors de conférences scientifiques, Des éclairs met en scène l’énergie électrique. La pièce tente une approche “brute” de la musicalité de l’électricité en mettant en abîme l’énergie elle-même. Révéler de manière directe grâce à la scénographie, la pulsation, l’onde, la différence de potentiel, le flux d’électrons, qui permet de donner naissance au sonore par l’électroacoustique. Et par là, donne à voir et à entendre la matière électrique à l’œuvre. Un véritable retour à l’origine du son.Tout public

10 .

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

English :

By Hervé Birolini, composer.

In the manner of the inventors and physicists of the late 19th century who staged the progress of their knowledge at scientific conferences, Des éclairs stages electrical energy. The piece takes a raw approach to the musicality of electricity, by putting the energy itself on stage. The set design directly reveals the pulsation, the wave, the potential difference, the flow of electrons, giving rise to sound through electroacoustics. And in so doing, it gives us a chance to see and hear the electrical matter at work. A true return to the origins of sound.

