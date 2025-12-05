Concert des écoles de musique L’Astrada Marciac

Concert des écoles de musique

L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez assister à une soirée musicale unique mettant en lumière les talents de jeunes musiciens ! Ce concert réunira

– Les élèves de de l’option musique du Lycée Marie Curie de Tarbes

– La chorale de l’école de musique Les Cadets de Pardiac

– Les élèves de 4ème de l’option AIMJ du Collège Aretha Franklin

Ne manquez pas cette occasion de soutenir ces jeunes artistes et de profiter d’un moment musical inoubliable !

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L’Astrada 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 58 67 30 032019x@ac-toulouse.fr

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English :

Come and enjoy a unique musical evening showcasing the talents of young musicians! This concert will feature

– Students from the music option at the Lycée Marie Curie in Tarbes

– Les Cadets de Pardiac music school choir

– 4th graders in the AIMJ option at Collège Aretha Franklin

Don’t miss this opportunity to support these young artists and enjoy an unforgettable musical moment!

L’événement Concert des écoles de musique Marciac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65