Début : 2025-05-22 18:00:00

fin : 2025-05-22

2025-05-22

Concert par l’orchestre des CM2 à l’école des Rosiers le jeudi 22 mai à 18h00.

Livarot Ecole Les Rosiers

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 05 74 centreculturel-livarot@agglo-lisieux.fr

English : Concert des élèves de CM2 de l’école des Rosiers Livarot

Concert by the CM2 orchestra at Rosiers school on Thursday May 22 at 6:00 pm.

German : Concert des élèves de CM2 de l’école des Rosiers Livarot

Konzert des Orchesters der fünften Klasse in der Schule Les Rosiers am Donnerstag, den 22. Mai um 18.00 Uhr.

Italiano :

Concerto dell’orchestra CM2 alla scuola Les Rosiers giovedì 22 maggio alle 18.00.

Espanol :

Concierto de la orquesta CM2 en la escuela Les Rosiers el jueves 22 de mayo a las 18h00.

