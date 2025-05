Concert des élèves de CM2 de St-Fargeau – Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau, 7 juin 2025 15:00, Saint-Fargeau.

Concert des élèves de CM2 de Saint-Fargeau, dans le cadre du FESTI KID’S, le samedi 7 juin à 15h.

Depuis trois ans, ces élèves de CM2 vivent une aventure unique apprendre la musique à l’école, jouer en orchestre, et grandir ensemble au rythme des notes.

Ce concert marque l’aboutissement de leur cycle musical, démarré dès le CE2 à l’école de Saint-Fargeau.

La Couverture Bleue est un spectacle émouvant mêlant musique, théâtre et narration.

Né de la rencontre avec l’autrice Agnès Bertron-Martin, ce projet s’est enrichi au fil de deux années de travail collectif porté par Benjamin, Carine, Franck, Carlos et Philippe.

Percussions, trompettes, barytons, saxophones, flûtes… au service d’un répertoire qui vous fera voyager

De Chihiro à Apache

Des Chariots de feu aux Choristes

Dans un monde de douceur, de rêves et de passion.

Pour certains, la musique n’était qu’un rêve lointain… Elle est devenue une passion, une révélation. »

Venez nombreux soutenir ces jeunes artistes en herbe !

Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en scene

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 59 90 09 contact@mammouthfest.fr

