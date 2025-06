CONCERT DES ÉLÈVES DE LA FÉDÉ DE MUSIQUE Le Collet-de-Dèze 28 juin 2025 09:30

Les élèves de la Fédé de musique font leur concert le 28 juin à 9h30 !

Au programme

– projection de séquences animées accompagnées de batteurs

– concert des élèves solistes en piano, guitare…

– rock avec l’Atelier Petit Orchestre

Venez les écouter, les soutenir et les féliciter ! .

foyer la Soleillade

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Screening of animated sequences accompanied by drummers, concert by piano, guitar… and rock soloists with the Atelier Petit Orchestre.

German :

Vorführung von animierten Sequenzen, begleitet von Schlagzeugern, Konzert der Soloschüler in Klavier, Gitarre… und Rock mit dem Atelier Petit Orchestre.

Italiano :

Proiezione di sequenze animate accompagnate da batteristi, concerto di solisti di pianoforte, chitarra e rock con l’Atelier Petit Orchestre.

Espanol :

Proyección de secuencias animadas acompañadas de percusión, concierto de solistas de piano, guitarra y rock con la Orquesta Atelier Petit.

