Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens Saint-Jean-Brévelay

Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens

Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan

A 20h, concert suivi d’une scène ouverte. Entrée gratuite, buvette, restauration. .

