Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens Saint-Jean-Brévelay
Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens Saint-Jean-Brévelay samedi 6 décembre 2025.
Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
A 20h, concert suivi d’une scène ouverte. Entrée gratuite, buvette, restauration. .
Salle du Vertin Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne
English :
L’événement Concert des élèves de l’asso. Dans tous les sens Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2025-11-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE