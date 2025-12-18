Concert des élèves de violon et violoncelle NOTRE DAME DE GRAVENCHON Port-Jérôme-sur-Seine

Concert des élèves de violon et violoncelle

NOTRE DAME DE GRAVENCHON Conservatoire Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-01-19 18:30:00

fin : 2026-01-19

2026-01-19

Les élèves du Conservatoire Caux Seine agglo des classes de violon et violoncelle de Tristan Benveniste et Thibault Leroy vous invitent à venir les écouter. .

NOTRE DAME DE GRAVENCHON Conservatoire Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 63 94 crd@cauxseine.fr

