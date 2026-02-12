Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais Théâtre municipal Sens
Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais Théâtre municipal Sens mardi 3 mars 2026.
Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais des classes
– Chœur enfants et ados
– Orchestre symphonique
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais
L’événement Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais Sens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Sens et Sénonais