Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais Théâtre municipal Sens

Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-03 19:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Concert des élèves du Conservatoire du Grand Sénonais des classes

– Chœur enfants et ados

– Orchestre symphonique

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00

