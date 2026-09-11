Concert des élèves du département musiques actuelles du Conservatoire des Landes – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons
vendredi 9 avril 2027 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Concert des élèves du département musiques actuelles du Conservatoire des Landes – Saison Culturelle 2026 – 2027
Place des Arènes Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 18:30:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-09 2027-04-10
Chaque classe présentera un répertoire mêlant reprises et compositions originales. Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé l’écriture, la composition et l’interprétation de morceaux inédits qui seront dévoilés au public à l’occasion de ces concerts.
Les deux représentations proposeront des programmes différents, avec la participation de classes distinctes à chaque date. .
Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English : Concert des élèves du département musiques actuelles du Conservatoire des Landes – Saison Culturelle 2026 – 2027
L’événement Concert des élèves du département musiques actuelles du Conservatoire des Landes – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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