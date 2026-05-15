Châteaulin

Concert des élèves Festival musical des églises et chapelles

Chapelle de Lospars Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Châteaulin, à travers son école municipale de musique, propose un rendez-vous mêlant musique et patrimoine. Quatre concerts, dans quatre édifices différents, pour quatre déclinaisons musicales une invitation à découvrir autrement les trésors cultuels de la commune.

Samedi 6 juin Concert des élèves

À 18h à la chapelle de Lospars

Entrée libre et gratuite .

Chapelle de Lospars Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 10 05

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English : Concert des élèves Festival musical des églises et chapelles

L’événement Concert des élèves Festival musical des églises et chapelles Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE