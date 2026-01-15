Concert des élèves Loches
Concert des élèves Loches vendredi 13 février 2026.
Concert des élèves
2 Rue de Tours Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-04-10
Concert des jeunes musiciens de l’école de musique, pratiquant les instruments à vent, à cordes et à percussions.
2 Rue de Tours Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 81 38 13 mcvi@wanadoo.fr
English :
Concert by young musicians from the music school, playing wind, string and percussion instruments.
L’événement Concert des élèves Loches a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire