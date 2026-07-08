Informations pratiques

Salles-la-Source

Concert des élèves

373 Chemin de Billorgues, Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Après leur stage de piano et musique de chambre

Après les professeurs, place aux élèves !

Nos stagiaires en immersion totale dans l’univers de la musique classique venus enrichir leurs compétences musicales sous la direction experte de ces artistes reconnus, vous présenteront le fruit de leur travail intensif ! .

373 Chemin de Billorgues, Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 82 68 61 26 hmr@billorgues.fr

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English :

After their piano and chamber music workshop

L’événement Concert des élèves Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)