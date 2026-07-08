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AGENDA · Salles-la-Source

Concert des élèves Salles-la-Source

dimanche 2 août 2026 · Salles-la-Source

Concert des élèves Salles-la-Source

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
373 Chemin de Billorgues,
Ville
12330 Salles-la-Source
Département
Aveyron
Tarif

Salles-la-Source

Concert des élèves

373 Chemin de Billorgues, Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Après leur stage de piano et musique de chambre
Après les professeurs, place aux élèves !
Nos stagiaires en immersion totale dans l’univers de la musique classique venus enrichir leurs compétences musicales sous la direction experte de ces artistes reconnus, vous présenteront le fruit de leur travail intensif !   .

373 Chemin de Billorgues, Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 82 68 61 26  hmr@billorgues.fr

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English :

After their piano and chamber music workshop

L’événement Concert des élèves Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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