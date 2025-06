Concert des élèves « Spécial Disney » de Joël Valence Saint-Marcel-lès-Valence 2 juillet 2025 20:00

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-02 22:00:00

2025-07-02

Joël Valence Production présente un événement magique une soirée inoubliable autour des plus grands classiques Disney !

Chant, comédie musicale et émotions garanties… Venez vivre un moment féerique en famille ou entre amis !

Espace Culturel Liberté

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 87 26 18 concert@joel-valence.com

English :

Joël Valence Production presents a magical event: ?an unforgettable evening of Disney classics!

Singing, musical comedy and emotion guaranteed? Come and enjoy a magical evening with family and friends!

German :

Joël Valence Production präsentiert eine magische Veranstaltung: ?ein unvergesslicher Abend rund um die größten Disney-Klassiker!

Gesang, Musical und Emotionen garantiert? Erleben Sie einen zauberhaften Moment mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden!

Italiano :

La Joël Valence Production presenta un evento magico: « una serata indimenticabile con i più grandi classici Disney!

Canti, commedie musicali ed emozioni garantite? Venite a godervi una serata magica con la vostra famiglia o i vostri amici!

Espanol :

Joël Valence Production presenta un acontecimiento mágico: « ¡una velada inolvidable basada en los grandes clásicos de Disney!

Canto, comedia musical y emoción garantizados? Venga a disfrutar de una velada mágica en familia o entre amigos

