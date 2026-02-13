Concert des élèves – Stage de musique de chambre, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Concert des élèves – Stage de musique de chambre Dimanche 1 mars, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T16:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T16:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:30:00+01:00

Le dimanche 1er mars 2026, à 16h00, à l’auditorium du Conservatoire et arès 2 jours de stage de musique de chambre, encadré par les professeurs musiciens, découvrez le concert de fin de stage par les élèves.

LES PROFESSEURS

Rachel Koblyahov, violon

Juliette Danel, Alto

Guy Danel, Violoncelle

Orlando Bass, Piano et Clavecin

INFORMATIONS

Dimanche 1er mars 2026

Auditorium du Conservatoire de Lille

️ Entrée libre

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Concert de fin de stage de musique de chambre