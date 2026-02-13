Concert des élèves – Stage de musique de chambre, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Concert des élèves – Stage de musique de chambre Dimanche 1 mars, 16h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre
Le dimanche 1er mars 2026, à 16h00, à l’auditorium du Conservatoire et arès 2 jours de stage de musique de chambre, encadré par les professeurs musiciens, découvrez le concert de fin de stage par les élèves.
LES PROFESSEURS
Rachel Koblyahov, violon
Juliette Danel, Alto
Guy Danel, Violoncelle
Orlando Bass, Piano et Clavecin
Concert de fin de stage de musique de chambre