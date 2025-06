Concert des élus de la Vallée de l’Homme – Rue du Souvenir Les Eyzies 15 juin 2025 17:00

Dordogne

Concert des élus de la Vallée de l’Homme Rue du Souvenir Eglise de Tayac Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Concert donné par le chœur des élus de la Vallée de l’Homme. Programme 100% Français de la Renaissance à nos jours.

Programme 100% Français de la Renaissance à nos jours

Entrée libre .

Rue du Souvenir Eglise de Tayac

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15 cvh24620@gmail.com

English : Concert des élus de la Vallée de l’Homme

Concert given by the Vallée de l’Homme elected representatives’ choir. 100% French program from the Renaissance to the present day.

German : Concert des élus de la Vallée de l’Homme

Konzert des « Ch?ur des élus de la Vallée de l’Homme » (Chor der Auserwählten des Menschentals). 100% französisches Programm von der Renaissance bis heute.

Italiano :

Concerto del coro dei rappresentanti eletti della Vallée de l’Homme. Programma 100% francese dal Rinascimento ai giorni nostri.

Espanol : Concert des élus de la Vallée de l’Homme

Concierto ofrecido por el coro de representantes elegidos Vallée de l’Homme. Programa 100% francés desde el Renacimiento hasta nuestros días.

