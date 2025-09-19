Concert des « Enchanteurs » Fragnes-La Loyère

Eglise de Fragnes Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

L’association de sauvegarde du patrimoine de Fragnes-La Loyère A travers les Prères propose le 19 septembre à 20h00, dans l’église de Fragnes, un récital par le groupe Les Enchanteurs de Crissey.

Ce récital est organisé au profit de la restauration de la vieille église romane de la Loyère, datant du XIIème siècle. .

Eglise de Fragnes Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 07 41 13 jean-luc.bois@wanadoo.fr

