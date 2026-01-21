Concert des enseignants de l’école de musique Val de Sully Une rencontre musicale plurielle

Rue du Faubourg Saint-Germain Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 21:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Les enseignants de l’école de musique Val de Sully montent sur scène pour partager avec le public leur créativité et la richesse de leurs parcours. Musiciens accomplis, ils viennent d’univers variés et se retrouvent autour d’un même thème faire vivre la musique dans toute sa culture. Le programme varié, comprend entre autres les compositions de Bach, Santana et Carlos Jobim, et se caractérise par la diversité des formations proposées, alternant des morceaux interprétés en duo, trio ou ensemble. Une soirée à ne pas manquer, où la musique devient langage commun, au-delà des styles et des générations.

– par l’école de musique du Val de Sully dans le cadre de la saison culturelle – .

Rue du Faubourg Saint-Germain Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 05 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des enseignants de l’école de musique Val de Sully Une rencontre musicale plurielle Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE