Concert des enseignants de l’EMPA en faveur des Restos du Coeur Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Concert des enseignants de l’EMPA en faveur des Restos du Coeur

Samedi 24 janvier 2026 de 19h à 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert des enseignants de l’Ecole de musique du Pays d’Aix en faveur des Restos du Cœur, sur le thème des séries cultes.

Les professeurs de l’EMPAIX reviennent pour un épisode spécial en faveur des Restos du Cœur, entièrement dédié aux musiques de séries culte.

Au programme génériques mythiques, clins d’œil à nos soirées télé et bonne humeur en continu. Pas besoin de zapper tout se joue en direct, avec humour et générosité. Les bénévoles seront présents dès 18h30 pour recueillir vos dons. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 47 82 empaix@yahoo.fr



Concert by teachers from the Pays d’Aix music school in aid of Restos du C?ur, on the theme of cult series.

