Concert des ensembles autour de l’univers de Sigur Ros Festival musical des églises et chapelles Rue Notre-Dame Châteaulin

Châteaulin

Concert des ensembles autour de l’univers de Sigur Ros Festival musical des églises et chapelles

Rue Notre-Dame Eglise Notre-Dame Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Châteaulin, à travers son école municipale de musique, propose un rendez-vous mêlant musique et patrimoine. Quatre concerts, dans quatre édifices différents, pour quatre déclinaisons musicales une invitation à découvrir autrement les trésors cultuels de la commune.

Dimanche 31 mai Concert des ensembles autour de l’univers de Sigur Ros

À 17h à l’église Notre-Dame

Entrée libre et gratuite .

Rue Notre-Dame Eglise Notre-Dame Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 10 05

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English : Concert des ensembles autour de l’univers de Sigur Ros Festival musical des églises et chapelles

L’événement Concert des ensembles autour de l’univers de Sigur Ros Festival musical des églises et chapelles Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE