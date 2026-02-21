Concert des ensembles de l’UFR de musicologie de Sorbonne Université

Le Conservatoire Charles Munch reçoit l’UFR pour un concert exceptionnel :

La caméra baroque, direction Mathieu Dupouy

L’atelier de musiques traditionnelles, direction Violette Boulanger

L’ensemble de musique médiévale, direction Elodie Mourot

L’ensemble jazz, direction Stéphane Audard

« Héritière d’une longue tradition, l’unité de formation et de recherche (UFR) Musique et musicologie est le plus grand pôle français de formation et de recherche en musicologie. »

Concert à l’auditorium avec un programme varié autour de divers styles de musique, du baroque au jazz

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:30:00+02:00



https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/ufr-de-musique-et-musicologie +33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

