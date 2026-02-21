Concert des ensembles de l’UFR de musicologie de Sorbonne Université
Concert des ensembles de l’UFR de musicologie de Sorbonne Université vendredi 13 mars 2026.
Le Conservatoire Charles Munch reçoit l’UFR pour un concert exceptionnel :
- La caméra baroque, direction Mathieu Dupouy
- L’atelier de musiques traditionnelles, direction Violette Boulanger
- L’ensemble de musique médiévale, direction Elodie Mourot
- L’ensemble jazz, direction Stéphane Audard
« Héritière d’une longue tradition, l’unité de formation et de recherche (UFR) Musique et musicologie est le plus grand pôle français de formation et de recherche en musicologie. »
Concert à l’auditorium avec un programme varié autour de divers styles de musique, du baroque au jazz
Le vendredi 13 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-13T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-13T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:30:00+02:00
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/ufr-de-musique-et-musicologie +33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#