Concert des ensembles de Musique Actuelle Amplifiée Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS
Concert des ensembles de Musique Actuelle Amplifiée Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS lundi 1 décembre 2025.
Avec la participation des élèves de :
- Cécile Muguet-Notter, chant MAA
- Jean-Maximilien Mery, Clavier
- Rémy Gauche, Guitare MAA
- Alban Bugnot, Guitare basse
- Julien Augier de Moussac, Batterie
Les ensembles du département MAA du conservatoire investissent la salle Erik Satie pour un concert de restitution.
Le lundi 01 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.
Réservation à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-01T20:00:00+01:00
fin : 2025-12-01T21:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-01T19:00:00+02:00_2025-12-01T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université 75007 PARIS