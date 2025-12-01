Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des ensembles de Musique Actuelle Amplifiée Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Concert des ensembles de Musique Actuelle Amplifiée Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS lundi 1 décembre 2025.

Avec la participation des élèves de :

  • Cécile Muguet-Notter, chant MAA
  • Jean-Maximilien Mery, Clavier
  • Rémy Gauche, Guitare MAA
  • Alban Bugnot, Guitare basse
  • Julien Augier de Moussac, Batterie

Les ensembles du département MAA du conservatoire investissent la salle Erik Satie pour un concert de restitution.
Le lundi 01 décembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit

Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.

Réservation à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université  75007 PARIS