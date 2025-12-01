Concert des ensembles de Musique Actuelle Amplifiée Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Avec la participation des élèves de :

Cécile Muguet-Notter, chant MAA

Jean-Maximilien Mery, Clavier

Rémy Gauche, Guitare MAA

Alban Bugnot, Guitare basse

Julien Augier de Moussac, Batterie

Les ensembles du département MAA du conservatoire investissent la salle Erik Satie pour un concert de restitution.

Le lundi 01 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.

Réservation à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université 75007 PARIS