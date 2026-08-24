Informations pratiques

Osmanville

Concert des ensembles École de musique d’Isigny-Omaha Intercom

Salle socio culturelle, D200 Osmanville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21 22:00:00

Date(s) :

2027-05-21

L’école de musique, danse et théâtre intercommunale présente le concert des ensembles.

L’école de musique, danse et théâtre intercommunale présente le concert des ensembles.

Un rendez-vous placé sous le signe de la passion, du talent et du plaisir de jouer ensemble.

L’École de musique d’Isigny-Omaha Intercom vous invite à son concert des ensembles. Cette soirée mettra à l’honneur le travail et l’engagement des élèves tout au long de l’année.

Percussions, cuivres, cordes et bien d’autres formations se succéderont sur scène. De nombreux artistes et musiciens participeront à ce moment de partage musical ouvert à tous les publics.

Ce concert sera l’occasion de découvrir la richesse et la diversité des pratiques enseignées au sein de l’école de musique.

Réservations GRATUITE via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

Ouverture de la réservation 1 à 2 mois avant la date de la représentation

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

Salle socio culturelle, D200 Osmanville 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Concert des ensembles École de musique d’Isigny-Omaha Intercom

The Intermunicipal School of Music, Dance, and Theater presents a concert featuring its ensembles.

L’événement Concert des ensembles École de musique d’Isigny-Omaha Intercom Osmanville a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha